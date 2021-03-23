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İzmir’de polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

23.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldürdü; ardından aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı.

İzmir’in Konak ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldürdü; ardından aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sıralarında Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru olduğu öğrenilen Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi. Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste’nin kafasına ateş etti. Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nagihan Üste’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fırat Köksal ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Köksal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Meydana gelen olayın gerçekleştirdiği yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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