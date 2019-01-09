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İzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, polis memuru A.D.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla trans birey Burak Batmaz öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Halil İbrahim KARABIYIK- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, polis memuru A.D.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla trans birey Burak Batmaz öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Alsancak semti 1468 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için eve geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. (23), trans bireylerin arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi, tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık durumu iyi olan Y.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Burak Batmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıİzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıİzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıİzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

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