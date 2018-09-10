İzmir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşıldığı için bıçakla saldırdığı polis memurunu şehit ettiği, diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Ceyhan (21), müşteki polis memuru Osman Çoban ile taraf avukatları katıldı.
Polis memuru Çoban, olayın kimlik kontrolünün tamamlandığı esnada gerçekleştiğini belirterek, "Sanık kalleşçe, canavarca bir şekilde öldürmüştür. Kalleşçe çünkü benim yanlarından ayrılmamı beklemiştir. Şehit abimizde 7 bıçak yarası var. Şah damarında kesik var. Biz ne yapmışız buna? Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. " diye konuştu.
Maktul Mehmet Çelik'in ailesinin avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, mütalaasında sanığın yoklama kaçağı olduğunun anlaşılması üzerine yasal işlem yapan polislere direndiğini, polis memuru Mehmet Çelik'i birçok kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünü belirtti.
Sanığın kendisine müdahale eden polis memuru Çoban'a karşı aktif direnme gösterdiği kaydedilen mütalaada, "Birçok kez bıçaklama suretiyle hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkiler nitelikte, kemik kırığı oluşturacak şekilde ve yüzde sabit iz ile duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi tehlikesini yaratacak şekilde kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir." tespitinde bulunuldu.
İddia makamı, sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Sanık hakkında bıçak ve diğer aletleri bulundurma, taşıma, satma ve satmaya aracılık etme suçundan da bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca, mütalaada sanığın sabıkasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olması nedeniyle ilgili mahkemeye ihbarda bulunulması istendi.
Sanık avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları ve mütalaayı reddederek, isnat edilen suçu işlemediğini ispatlayacaklarını savundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Bornova ilçesinde 6 Mart'ta Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, kimlik bilgilerini sorguladıkları Serhat Ceyhan'ın asker kaçağı olduğunu belirlemişti. Bu esnada bıçaklanan polis memurlarından Mehmet Çelik (47) olay yerinde şehit olmuş, Osman Çoban ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Ceyhan hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açılmıştı.
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