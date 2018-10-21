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İzmir’de polis otomobili devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

İzmir’de polis otomobili devrildi: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir’in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki polis yaralandı.

Narlıdere'den Güzelbahçe istikametine seyreden 35 A 8256 plakalı polis otomobili, İstikam mevkisinde kontrolden çıkarak önce üst geçidin ayağına, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada otomobildeki iki polis memuru yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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izmir Kaza polis yaralı

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