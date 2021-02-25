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İzmir’de polisin bulduğu 17 yaşındaki kız ailesine teslim edildi

25.02.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde 5 ay önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki kız, polis tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda bulundu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 5 ay önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki kız, polis tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda bulundu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan genç kız ailesine teslim edilirken, saklandığı iş yerinde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan takip ve çalışma sonucu, Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde kurusıkı namluların açılarak, kurusıkıdan bozma tabanca yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iş yerine arama yapmak için giren polis ekipleri, yaklaşık 5 aydır kayıp olan ve ülke genelinde aranan, 17 yaşındaki C.A.’yı buldu. Tamirhanenin üst katında bulunan C.A., savcılık talimatı ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Bulunması için iğne ucuyla kuyu kazar gibi gece, gündüz her yerde aramalarını sürdüren Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunan 17 yaşındaki C.A., KOM ile Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek, pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi.
Öte yandan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Bürosu Amirliği (KOM) ekipleri sanayi sitesindeki bu iş yerinde kurusıkı silahların namlusu sökülerek tornada işlendikten sonra gerçek silaha dönüştürüldüğü ve yasa dışı satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. İş yerine bir süredir teknik ve fiziki takibe alan KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Dün öğleden sonra iş yerine düzenlenen operasyonla, polis ekipleri tek taşla çift kuş vurdu. 5 aydır aile tarafından kayıp müracaatı yapılan 17 yaşındaki C.A.’yı da bu iş yerinde saklanırken buldu. Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen C.A.’nın emniyetteki pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadesi alınan C.A.’nın daha önce bir kaç kez evden kaçtığı öğrenilirken kendi isteğiyle evden kaçtığını söylediği öğrenildi.
İş yeri sahibi V.S. (31) ile arkadaşı B.A. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Bu iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ve namlu malzemeleri ele geçirilerek el konuldu. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden V.S. ile B.A. geceyi nezarette geçirerek işlemlerinin ardından ertesi gün doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan her iki şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefetten ve yasa dışı silah yapımı ile satışından dolayı tutuklanarak Ödemiş Kaymakçı T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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