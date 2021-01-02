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İzmir’de polisin dikkatiyle iki el yapımı patlayıcı ele geçirildi

02.01.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’de polisin dikkatiyle iki el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde, polisin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinde ve gösterdiği adreste, iki adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İzmir’in Konak ilçesinde, polisin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinde ve gösterdiği adreste, iki adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Konuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın başlattığı Narko Alan projesinde görevli polisler, Konak ilçesi Ülkü Mahallesi’nde şüphe üzerine İ.İ (31) adlı şahsı durdurdu. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin üst araması yapıldı. Aramada, 10 santimetrelik çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.
Şüphelinin patlayıcıyı A.T.A’dan (29) aldığını söylemesi üzerine bu kişininde adresine operasyon düzenlendi. Adresten yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

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