HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir’de polisten kaçak akaryakıt operasyonu

15.02.2021 22:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir’in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde kapalı kasa kamyonetle sanayideki iş yerlerinden kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ toplandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde kapalı kasa kamyonetle sanayideki iş yerlerinden kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ toplandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 bidonda toplam 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı! Dehşete düşüren olayÖldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı! Dehşete düşüren olay
Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: ABD, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Zonguldak'ta eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı! Dehşete düşüren olay

Diyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.