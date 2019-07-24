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İzmir’de pompalı tüfek ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 23:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan 2 şahıs tarafından önce pompalı tüfekle vurularak ardından bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi.

İzmir’de pompalı tüfek ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan 2 şahıs tarafından önce pompalı tüfekle vurularak ardından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Sercan Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Y. ile O.A. ve T.K. sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine O.A. ve T.K., Sercan Y.’yi önce darp etti. Kavganın büyümesi sonucu şüphelilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle Sercan Y.’ye ateş etti. Karnından yaralanan Sercan Y. olay yerinden kaçmaya çalışmasına rağmen iki şüpheli Sercan Y.’yi kovalayarak darp etmeye devam etti. Arbede sırasında Sercan Y., cadde üzerinde bir marketin önünde yere düştü. Sercan Y.’nin yerde olduğu sırada bir şüpheli darp ederken diğer şüpheli de Sercan Y.’yi bıçakladı.
Şüpheliler suç aletini olay yerinde bırakarak kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sercan Y., kendi imkanları ile cadde üzerindeki markete sığınırken, ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sercan Y.’yi ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedaviye alınan Sercan Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak Eski İzmir Polis Merkezi’ne götürdü.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde Sercan Y.’yi kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra Sercan Y. yere düşünce bıçaklanıyor. Olayı gören marketteki ve çevredeki vatandaşlar kaçmaya başlıyor.

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