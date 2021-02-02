İzmir’de pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi tarafından pompalı tüfekle rast gelen açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği bir kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Naldöken Mahallesi 1226/3 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kudret A (39), pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta olan Ayşe G (51), tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanırken, şahsın üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ayrıca şahsın, evinin bahçesinde yapılan aramalarda da bir adet pompalı tüfek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.

