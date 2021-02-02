HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın yaralandı

İzmir’de pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın yaralandı

02.02.2021 01:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi tarafından pompalı tüfekle rast gelen açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği bir kadın yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi tarafından pompalı tüfekle rast gelen açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği bir kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Naldöken Mahallesi 1226/3 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kudret A (39), pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta olan Ayşe G (51), tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanırken, şahsın üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ayrıca şahsın, evinin bahçesinde yapılan aramalarda da bir adet pompalı tüfek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde depremİzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

En Çok Okunan Haberler

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Google'dan Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali için doodle sürprizi

Google Türkiye'nin ilk kadın doktorunu unutmadı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İzmir açıklarında korkutan deprem! Manisa ve Balıkesir’de de hissedildi

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklama: 159 kişi gözaltında

Valilik'ten Boğaziçi açıklaması: 159 kişi gözaltında

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.