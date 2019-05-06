İzmir'de ramazan davulcuları görevine başladı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ramazan ayının gelmesi ile birlikte davulcular görevine başladı. Davulcular, ramazanın ilk gününde maniler eşliğinde İzmirlileri sahura kaldırdı.

11 ayın sultanı olan ramazan ayının gelmesi ile birlikte ramazan davulcuları da görevlerine başladı. Ramazanın ilk gününde kentin sokaklarında dolaşan davulcular, maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Bazı davulcular yaya olarak, bazı davucular ise ya motosiklet ya da kamyonet kasalarında görevlerini yerine getirdi. Davucuların manileri ile sahura kalkan İzmirliler, ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. 12 yaşından beri müzikle uğraştığını ve yaklaşık 4 senedir ramazan davulculuğunu yaptığını belirten 28 yaşındaki Şafak Çokbilen, "Bu işi 12 yaşından beri yapıyorum. Normalde üflemeli çalgılar çalıyorum ama ramazan ayında zevk için de geceleri sokaklarda vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalışıyorum" dedi.

Öte yandan, ramazan ayının sembollerinden biri olan cami mahyalarda camilerde yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince, camilerin minarelerine asılan 'Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahya yanmaya başladı.

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