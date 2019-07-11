HABER

İzmir'de, rapor yazmayan aile hekimleri darbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan, sağlık ocağına gidip rapor almak isteyen Birkan Y., olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk attı, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlattı.

İzmir'de, rapor yazmayan aile hekimleri darbedildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan, sağlık ocağına gidip rapor almak isteyen Birkan Y., olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk attı, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlattı. Kalbinde pil takılı olan Dr. Alper Durmuş Sönmez, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sönmez, "Bir kadın hasta, kendisini siper edip daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Y., sağlık ocağına gidip, Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi. Birkan Y.'nin tehditler savurması üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi.
Sönmez'den de aynı cevabı alan Birkan Y., bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada, bir kadın hasta doktorlarla saldırganın arasına girip, daha fazla darbedilmelerini önledi. Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez fenalaştı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle kendine geldi.
'KADIN HASTA KENDİSİNİ SİPER ETTİ'
Olay anını anlatan Sönmez, "Mahide Hanım benden yardım isteyince, yanına gittim. Odaya girince 'Sizi şikayet edeceğim' dedi ve ona Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı Alo 184'ü arattık. 184'le konuşmasında bile tehditlerini sürdürdü. 'Burayı mahvedeceğim, buradaki çalışanlar için çok kötü olacak' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine ben bir ara odama geçtim ve polisi aradım. Daha sonra tekrar Mahide Hanım'ın odasına geçtim. Raporu alamayacağını anladıktan sonra bize saldırdı. Bir kadın hasta kendisini siper edip, daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.
Olayın ardından sağlık ocağına gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Birkan Y.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İki hakim de Birkan Y.'den şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, rapor yazmayan aile hekimleri darbedildiİzmir'de, rapor yazmayan aile hekimleri darbedildiİzmir'de, rapor yazmayan aile hekimleri darbedildi

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Konya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıKonya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele geçirildiŞemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.