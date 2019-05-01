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İzmir'de renkli 1 Mayıs kutlaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

KUTLAMALAR SONA ERDİ İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi.

KUTLAMALAR SONA ERDİ

İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi. Kutlamalardan geriye, alanda bırakılan çöpler kaldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar boyunca, meydan, polis helikopteriyle de kontrol edildi. Arama ve giriş noktalarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Katılımcılar kutlamaların ardından dağıldı.

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

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