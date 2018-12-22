İZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boya festivali yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çalıştay, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" ile son buldu.

Etkinliğe katılan yüzlerce İzmirli, ücretsiz dağıtılan, nişasta ve gıda boyasından üretilmiş kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde ayrıca müzik dinletileri ile lindy hop dansı, jonglör ve mim gösterileri de sahnelendi.

