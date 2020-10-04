HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de restoranın ızgarasından çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmir’de restoranın ızgarasından çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 20:01 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir restoranın ızgara kısmında yangın çıktı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir restoranın ızgara kısmında yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülebildi.

Yangın, akşam saatlerinde Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın alt katındaki bir restoranın ızgara kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, binanın baca kısmına ulaşması sonucu çatı kısmını da sararken, bu esnada restoranın içerisini dumanlar kapladı. İçeri de bulunan müşteriler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından görülen dumanlar kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladıErdoğan ve Serrac görüşmesi başladı
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
Çocuklarını dövüp canlı yayınlayan baba gözaltına alındı
3 yıl önce aldığı karar hayatını değiştirdi: Hayallerimi yaşıyorum
3 yıl önce aldığı karar hayatını değiştirdi: Hayallerimi yaşıyorum
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac’ın görüşmesi başladı
Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı
4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Şüpheli yakalandı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Şüpheli yakalandı
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni detay!
Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı
Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.