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  4. İzmir’de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

İzmir’de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi

20.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserin Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi’ne getirilerek satışının yapılacağının istihbaratını aldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserin Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi’ne getirilerek satışının yapılacağının istihbaratını aldı. Daha sonra şüpheli araç, ekiplerce PTS kameralarından takip edildi. Jandarma ekipleri, bu sırada harekete geçerek tedbir aldı ve araç Gökçeyurt Mahallesi sınırında durduruldu. Araçta yapılan aramada, kartona sarılı vaziyette mozaik ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi eserin Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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