HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

İzmir’de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

29.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbarat sonucu durdurulan bir araç içerisinde satışı yapılmak istenen Roma dönemine ait bir adet sütun başlığı ele geçirildi.Kemalpaşa ilçesi 75.

İzmir’de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbarat sonucu durdurulan bir araç içerisinde satışı yapılmak istenen Roma dönemine ait bir adet sütun başlığı ele geçirildi.
Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi elde edilmesi üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu olayla ilgili şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet 50x60 cm ebatlarında Roma dönemine ait İON sütun başlığı ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan M.T., Z.T. ve U.Y. isimli 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Tarihi eser ise İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Kısıtlamalar artırılacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Kısıtlamalar artırılacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 29 Mart Pazartesi AFAD son depremler

İşte 29 Mart Pazartesi son depremler

Yer: Bursa! Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu

Otomobili çalmak istedi, bakın ona ne engel oldu

Kocaeli'nde define ararken suçüstü yakalandılar

Yer: Kocaeli! Suçüstü böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.