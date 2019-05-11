İzmir’de rüzgar gülü üretim fabrikasında yangın

İzmir’in Menemen ilçesinde rüzgar gülü üretim fabrikasında kimyasal atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi serbest bölgesinde faaliyet gösteren rüzgar gülü üretim fabrikasında çıktı. Edilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal atıkların bulunduğu bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangının ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi. Henüz çıkış sebebinin belli olmadığı yangının fabrikaya sıçramaması için itfaiye ekipleri mücadele eden ekiplere İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait bir TOMA aracı takviye olarak gönderildi. 6 itfaiye aracı, 20 itfaiye eriyle yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraş sonrası yangını kontrol alarak soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla birlikte fabrikanın atık bölümünde önemli ölçüde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

