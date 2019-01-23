İzmir'de sağanak

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Kemeraltı Çarşısı'nda su basan iş yerlerinin çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı.
Sağanak, yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Trafikteki aksamaların yanı sıra bazı rögarlardan da su taştı.
Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor
İstifa depremi yaşanmıştı... RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu!
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum