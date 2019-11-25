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İzmir'de sağanak etkili oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı.

İzmir'de sağanak etkili oldu 

Halil İbrahim KARABIYIK- Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

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İzmir'de sağanak etkili oldu

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