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İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

02.02.2021 02:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için yapmış olduğu sağanak yağış ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için yapmış olduğu sağanak yağış ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, kent merkezinde zaman zaman etkisini artırırken, Dikili ilçesinde bulunan Sülüklü Deresi sağanak nedeniyle taştı. İlçe merkezinde bulunan birçok ana cadde ise sular altında kalırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Aliağa’da da etkili olan sağanak nedeniyle ilçede yollarda su birikintileri meydana gelirken, dolu yağışı da etkili oldu. Ayrıca Foça ilçesinde de sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı görüldü.
Öte yandan, sağanak yağış ile birlikte meydana gelen şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

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