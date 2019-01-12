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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

BERGAMA VE KINIK'TA SU TAŞKINLARI, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU Bergama ve Kınık'ta 3 gündür süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

BERGAMA VE KINIK'TA SU TAŞKINLARI, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU Bergama ve Kınık'ta 3 gündür süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bu sabah Kınık'ta Karadere Çayı taştı. Ayrıca Kınık ve Bergama'dan geçen Bakırçay Nehri'nde taşkın oldu. Her iki ilçede buğday, arpa, ıspanak ve sebze ekili alanların da yer aldığı 100 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı. Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde bazı besiciler arazide mahsur kaldı. Besiciler, Kınık Belediyesi'nin iş makineleriyle kurtarıldı. KARAYOLU KAPANDI Kınık'ın Örtülü Mahallesi ile Manisa'yı bağlayan karayolunun kenarından geçen Yayakent Deresi'nin suları yükselerek, yolun altını boşalttı. Karayolunun Kınık- Örtülü arasındaki 16 kilometrelik bu bölümü, ulaşıma tamamen kapandı. İlçe Jandarma Komutanlığının talebiyle, Büyükşehir ekipleri tarafından yolun giriş ve çıkışına, araç girmemesi için toprak döküldü. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, "Bergama'nın özellikle Sindel, Armağanlar, Yenikent ve Aşağıkırıklar bölgelerinde on binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Bu bölgelerde besicilik yapan çiftçilerin hayvanlarını beslemek için bulunan yemleri, yonca, saman ve mısır silajları aniden taşan dereler yüzünden tahrip oldu. Yetkililerin inceleme yapıp, besicilerin zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor" dedi. Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da, "Kınık, Poyracık, Yayakent ve Gümüşova'da 5 bin dekarı arpa ve buğday, 5 bin dekarı ise karışık sebze ekili toplam 60 bin dekar arazi sular altında kaldı. Ayrıca bu arazilerin içinde yer alan hayvan çiftliklerinde bulunan hayvan yemlerini sular götürdü. Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilip, üreticinin zararları giderilmeli" diye konuştu. Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)

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