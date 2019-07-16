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İzmir'de, sağlık çalışanlarına şiddet kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de son bir hafta içinde 5 doktor ile 2 hemşirenin fiziksel şiddet gördüğünü belirten sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik bu saldırılara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de son bir hafta içinde 5 doktor ile 2 hemşirenin fiziksel şiddet gördüğünü belirten sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik bu saldırılara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, son bir haftada, 5'i Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere 7 sağlık çalışanına yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etmek için bugün öğlende basın açıklama yaptı. Son olarak basın açıklamasında kısa süre önce de bir üroloji uzmanın 'usulsüz reçete talebine' olumsuz yanıt vermesi üzerine dövülmesi bardağı taşırdı. İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi ve Genel Sağlık İş İzmir Şubesi üyeleri basın açıklaması için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde buluştu. 100'ü aşkın sağlık çalışanı 'Sağlıkta şiddet sona ersin', 'Susma haykır, şiddete haykır', 'Sağlıkta ölümler son bulsun' ve 'Sağlık çalışanlarının yüzde 50'den fazlası işlerini yaparken şiddete maruz kalıyor' pankart ve dövizleri taşıdı. Hastanede sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için beyaz kod uygumasının yeterli olmadığı vurgulandı. Ardından sağlık çalışanlarından bazıları, sırayla tepkilerini dile getirdi. Açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, hastanelerde güvenlik sorunu bulunduğunu ifade edip, "Çağrıldığında o güvenlik güçlerinin muhakkak gelmesi ve yardımını sunması gerekir. Burada bu zaafiyeti gördük. Bunu yetkililere duyurmak istiyoruz" dedi. Aile Hekimi Murat Atam ise, "Bayraklı Yamanlar 20 Nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen salıkta şiddet olaylarının nedenleri hepimizin malumudur. Darp edilen, sözlü ve fiili saldırıya uğrayan camiamız mensuplarına geçmiş olsun diyor ve sağlıkta şiddeti lanetliyoruz" diye konuştu. ASM'deki olayda denetimli serbestlikten yararlanan hükümlünün usulsüz rapor talebinin yerine getirilmemesi üzerine saldırının gerçekleştiğini hatırlatan Atam, "Canı sıkılanın rapor talebiyle gelmesi, bizi zor durumda bırakıyor" dedi. Saldırı mağduru doktorlardan Enis Yiğitaslan ise, "Her gün yaşadığımız hasta ve hasta yakınlarıyla tartışma, moda olmuş haliyle bir şiddete evrildi. Bazı hasta yakınları, benim de aralarında bulunduğum sağlık çalışanlarına fiziksel şiddet uyguladı" diyerek saldırıları kınadı. Ortak basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Dr. Hülya Ulaşoğlu ise, "Tüm Türkiye genelinde sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde alanlara çıktık. Hastanın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinin birinci koşulu, çalışanlarını güvenliğinin sağlanmasıdır. Güvenli iş, güvenceli gelecek diyorum" dedi. Alkışlarla tepkilerini gösteren sağlık çalışanları, daha sonra dağıldı.

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