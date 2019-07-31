HABER

İzmir'de sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

İzmir'de sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

İZMİR (AA) - Türk Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanı Barış Koçak, Kemalpaşa ilçesinde 112 Acil Servis ekiplerinin hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2 gün önce Kemalpaşa 3 Nolu 112 Acil Yardım İstasyonu çalışanlarının, gittikleri diyabet hastasının yakınları tarafından sözlü saldırının ardından darbedildiğini iddia etti.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet eylemlerinin her geçen gün arttığını savunan Barış Koçak, şunları kaydetti:

"Her vakaya herhangi bir can güvenliği olmadan çıkan, kendinden özveri göstererek her türlü olumsuzluğa rağmen görevini layıkıyla yapmaya çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu tür davranışları hak etmiyor. Her an kışkırtılmış bir öfkeye, haksız ve izansız saldırılara, bir kazaya ya da mesleki bir riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türk Sağlık-Sen olarak beklentimiz ve isteğimiz, askerimize, polisimize yapılan saldırlar nasıl terör suçu kapsamında değerlendiriliyorsa, sağlık personelimize yapılan saldırılar da suçun ağırlığına göre terör suçu kapsamında değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin bir an önce alınmasıdır."

Öte yandan, olayla ilgili sağlık çalışanlarının Kemalpaşa Adliyesine giderek darp ve saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu da belirtildi.

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istediEşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi
15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp izmir Sağlık Çalışanları

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.