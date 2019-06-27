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İzmir'de sağlık ocağında doktor ve öğretmene saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık ile sanıkların davacı olduğu müşteki sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık ile sanıkların davacı olduğu müşteki sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mürşit Yılmaz, tutuksuz sanık Müslüm Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Tanık E.M. olayın yaşandığı sağlık merkezinde hemşire olarak çalıştığını belirterek, yukarı katta çalıştığı sırada bağırma sesi duyunca aşağı indiklerini ve doktor Ersoy'un gözünün şiş ve yüzünün çizik vaziyette olduğunu, sanık Mürşit'in de çok sinirli olduğunu ve elindeki ucu sivri metal cisimle Ersoy Bey'e vurmaya çalıştığını anlattı.

Sanığın personel tarafından zapt edilmeye çalışıldığını söyleyen tanık E.M, "Sanık dışarı çıkmadan dışarıdan 3-4 kişi geldi. Sanırım gelenler yakınlarıydı. Sağlık ocağının kapısını yumrukladılar. Camı çatlattılar. Dışarı çıkıldığında sanık Mürşit'in esnafa saldırdığını gördüm." diye konuştu.

Müşteki doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, sanık tarafın pişmanlığını görmediklerini belirterek, "Özür dileme çabasını biz görmedik. Halen bu çabayı görmek istiyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Mürşit Yılmaz'ın avukatı, müvekkilinin gerçekleştirdiği eylemde silah kullanmadığını söyleyerek, "Müvekkilin 3 çocuğu vardır. Evi ve iş yeri kiradır. İş yeri 3 aydır kapalıdır. Ailesi mağdur ve zor durumdadır. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Hakim tutuklu sanık Mürşit Yılmaz'ın tahliyesine, eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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