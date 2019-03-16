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İzmir'de, sahte 6 ton etil alkol ele geçirildi - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, polisin buz fabrikası görünümlü bir işletmeye düzenlediği operasyonda, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton sahte etil alkol ile çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti ele geçirildi.

İzmir'de, sahte 6 ton etil alkol ele geçirildi - Yeniden

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin buz fabrikası görünümlü bir işletmeye düzenlediği operasyonda, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton sahte etil alkol ile çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı üretilen 6 ton sahte etil alkol, çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit hazırlamak için ambalaj ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, kaçak olarak içki imal etmek isteyenlere etil alkol ile imalat kitlerini sattıkları, siparişleri WhatsApp üzerinden aldıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurtta'ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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