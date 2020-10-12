İzmir’de sahte alkol satışlarında kilit isim yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir’deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahsın Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda ve bir araçta 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkole ve diğer malzemelere el koyuldu.

İzmir’de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. H.G.’nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi.

