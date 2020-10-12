HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de sahte alkol satışlarında kilit isim yakalandı

İzmir’de sahte alkol satışlarında kilit isim yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 21:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir’deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir’deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahsın Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda ve bir araçta 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkole ve diğer malzemelere el koyuldu.
İzmir’de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. H.G.’nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardıMilli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı! X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
En Çok Okunan Haberler
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Sahte alkol ölümleri artıyor!
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
Gelen mesajı açtı, tüm birikimini kaybetti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı bu görseli paylaşarak uyardı
Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu
AK Parti'li ve CHP'li belediyeler sosyal medyada atıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Avukat, sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltına alındı
Avukat sahte içkiden hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltında
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.