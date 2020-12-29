HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı

İzmir’de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı

29.12.2020 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı

İzmir’de sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol sürdükleri tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren şahıslar ve bu amaçla kullandıkları araçlar tespit etti.

İzmir’de sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol sürdükleri tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren şahıslar ve bu amaçla kullandıkları araçlar tespit etti. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheliye ait üretim tesisi olarak kullanılan işyeri, 4 depo ve 4 araçta yapılan aramada 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 2 bin 230 adet 1 litrelik alkol bazlı temizleyici, 4 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli distilasyon (damıtma -arıtma) makinası, 1 adet aktarım pompası, 5 adet hidrofor motoru, 2 adet soğutucu fan, 1 adet düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 adet farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 adet plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin adet plastik bidon kapağı, 405 adet Biotekno ibareli boş etil alkol şişesi, 805 adet etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bin 100 adet etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, 1 adet alkometre, 100 adet ambalaj kolisi ele geçirildi. Olayla ilgili C.C., R.Y., M.D., S.B., C.C.Ç., K.E., ve A,Ç, yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Diyanet personel alımı 2021... Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

Örnek gösterilen o ilde 'pes' dedirten görüntü

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.