İzmir’de sahte etil alkol operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde bir depoya yapılan baskında 2 bin litre sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir depoda sahte içki bulunduğu ve üretiminin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 litrelik bidonlarda 2 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

