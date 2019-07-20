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İzmir'de sahte içki operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

İZMİR ve Manisa'da sahte alkol üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Manisa'da sahte alkol üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, sahte alkol zehirlenmelerinin artması üzerine denetimlerini artırdı. Işıkkent Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Narlıdere ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan 14.4 ton etil alkol, 8 litrelik şişeler içinde sahte rakı, votka, viski ve tekila ile 30 bin adet rakı, votka, viski, cin, tekila kiti ve 56 alkolmetre ile 354 cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin, sahte alkol üretim yöntemleri de belirlendi. Sevkiyatı yasak olan etil alkol bulunan kolilerin üzerine 'İadedir, açılıp boşaltılacak' ve 'iade topluyoruz' yazarak, güvenlik ekiplerini atlatmaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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