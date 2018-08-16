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İzmir'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 4 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 4 bin 497 şişe sahte içki ele geçirildi.
Yazıbaşı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokağı'ndaki turşu fabrikasında, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine polis ve jandarma, ortak operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu fabrikaya yapılan baskında viski, votka ve rakı gibi dolumu yapılmış, satışa hazır 4 bin 497 şişe içki, 11 bin 190 boş şişe, doldurma makinesi, kapak yerleştirme makinesi, marka basma makinesi, tanker içinde, sıvı halde, doluma hazır 1 ton viski ve 5 bin 320 etiket ve bandrol ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.E.Ö. ile Suriyeli H.S., A.A. ve H.F.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E.Ö. tutuklanırken, Suriye uyruklu 3 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.

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İzmir'de sahte içki operasyonuİzmir'de sahte içki operasyonu

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