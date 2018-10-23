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İzmir'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarmanın Y.D.'ye ait evde yaptığı operasyonda, 3 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarmanın Y.D.'ye ait evde yaptığı operasyonda, 3 bin litre sahte şarap ele geçirildi. Y.D. hakkında yasal işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçealan Mahallesi'ndeki evde sahte şarap üretildiği bilgisi üzerine hareke geçti. Y.D.'ye ait olduğu belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre sahte şarap ele geçirildi. Operasyon kapsamında, Y.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

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