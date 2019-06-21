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İzmir'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan baskında 5 ton sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan baskında 5 ton sahte içki ele geçirildi. Deponun kiracısı Z.A. gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan ve daha önce cam imalathanesi olarak faaliyet gösteren bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 2,5 tonu şişelenmiş olmak üzere 5 ton sahte içki, 36 bin boş şişe, 135 bin kapak ve 6 bin 200 etiket ele geçirdi. Resmi fabrikalarda kullanılan sensörlü makinelerle dolum yapan, tam otomatik makinelerin kullanıldığı tespit edilen depoda yapılan incelemelerde, aynı anda, 8 şişenin dolumunu 5 saniyede yapan bir düzenek oluşturulduğu belirlendi. Makinelere el konulurken, gözaltına alınan deponun kiracısı Z.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan sahte içkilerin İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi.
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İzmir'de sahte içki operasyonuİzmir'de sahte içki operasyonuİzmir'de sahte içki operasyonu

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