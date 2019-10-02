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İzmir’de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen iki operasyonda, sahte içki ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca’da bulunan iki evde sahte içki üretildiği bilgisini aldı.

İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen iki operasyonda, sahte içki ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca’da bulunan iki evde sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Adreslere yapılan operasyonda, 221 şişe bandrolsüz sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 2 litre açık sahte rakı, 350 adet boş şişe, bin adet şişe kapağı, 108 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 250 mililitre anason, 700 mililitre karamel, 1300 mililitre viski aromasına el konuldu.
Sahte içkileri üretip sattığı belirlenen Akın Y. ve Halil T. gözaltına alındı. Hakimlik kararıyla Akın Y. tutuklanırken, Halil T.’ye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca Bayraklı ilçesinde bulunan bir eve de baskın yapan ekipler, 4 bin bilyeli şişe kapağı, 49 bin etil alkol şişesi ele geçirdi. Operasyonda, şüpheliler Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir’de sahte içki operasyonu

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