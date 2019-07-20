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İzmir’de sahte içki operasyonu: 14,4 ton etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

İzmir’de düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi, operasyonda 10 kişi yakalandı.İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine harekete geçti.

İzmir’de sahte içki operasyonu: 14,4 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14,4 ton etil alkol ele geçirildi, operasyonda 10 kişi yakalandı.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine harekete geçti. Polisler, Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Geri Dönüşümcüler Sitesi içerindeki 2 şirket ve bu firmaların satışı yasak olan etil alkolleri saklayıp sevk ettikleri bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı.
İzmir ve Manisa ilindeki 6 adrese yönelik eş zamanlı baskınlarda ekipler; 14,4 ton benzoatsız etil alkol, 8 litre pet damacanalar içinde yapılmış rakı, votka viski ve tekila olmak üzere açık sahte içki, 30 bin adet sahte içki yapımında kullanılan sahte kitleri, 56 adet alkolmetre ve 354 Adet cinsel içerikli kaçak hap ele geçirdi. Operasyonda, 10 kişi yakalanırken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.
Öte yandan şüphelilerin ayrıca, 21 paket halinde sakladıkları etil alkolleri, sevkiyat esnasında polis müdahalesine karşı üzerine "iadedir açılıp boşaltılacak" ibareli not yazarak yapıştırdıkları, yasak olan bu etil alkolü sevk ederken ’bu ürünleri piyasadan geri iade olarak topluyoruz’ seklinde beyanlarla satış yaptıklarını gizledikleri tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri, ürünleri depoladıkları gizli adreste ise bu notları çıkarıp attıkları, etil alkol kolilerini açıp parçalar halinde piyasaya sattıklarını da belirledi.

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