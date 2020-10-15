İzmir’de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de jandarmanın 6 adrese düzenlediği operasyonda sahte içki ve etil alkol ele geçirilirken, 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çiğli ve Torbalı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde 6 adrese operasyon yaptı. Baskınlarda 46 litre kaçak içki, yaklaşık 20 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem yapıldı.

