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İzmir’de sahte içki üreticilerine büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

İzmir’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 288 şişe ve 170 litre sahte içki yakalandı.İzmir’de jandarma ekipleri, sahte içki üretenlere büyük bir darbe vurdu.

İzmir’de sahte içki üreticilerine büyük darbe

İzmir’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 288 şişe ve 170 litre sahte içki yakalandı.
İzmir’de jandarma ekipleri, sahte içki üretenlere büyük bir darbe vurdu. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçinde ev eşyası olan aracın içinden 288 şişe sahte içki çıktı.
Buca’da ise bir evde sahte içki yapıldığını tespit eden ekipler, Zafer Mahallesi’nde bulunan eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 170 litre sahte içki ele geçirildi. Evin sahibi A.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir’de sahte içki üreticilerine büyük darbe

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