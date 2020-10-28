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İzmir’de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

İzmir’de sahte içkiden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 38’e yükseldi.İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak 10 Ekim’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen E.K.

İzmir’de sahte içkiden 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 38’e yükseldi.
İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak 10 Ekim’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen E.K. (56) ile Çeşme Devlet Hastanesinde 16 Ekim’de tedaviye alınmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen yabancı uyruklu A.H. (32) hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu.

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