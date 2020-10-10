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İzmir’de sahte içkiden ölenler için adli tıp önünde hüzünlü bekleyiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

İzmir’de, sahte içki tükettikleri iddia edilen ve hastaneye kaldırılan 18 kişiden 6’sı hayatını kaybetti.

İzmir’de, sahte içki tükettikleri iddia edilen ve hastaneye kaldırılan 18 kişiden 6’sı hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin yakınları adli tıp önünde hüzünlü bekleyişini sürdürürken, ölen Aydın Göksoy’un yeğeni, amcasının kaçak içki sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş" dedi.
İzmir’in Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde, iddialara göre, sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kişilerden Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Adem Güneş(61), Aydın Göksoy (58) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin ise hastanelerde hala tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna getirildi. Ölen kişilerin yakınlarıda cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna geldi.

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Hayatını kaybeden Aydın Göksoy’un yeğeni, amcasının geçtiğimiz pazar günü yengesiyle birlikte içki içtiğini söyleyerek, “Yengem 2 bardak içmiş, amcam içkiyi sevdiği için fazla içmiş. Bu zehirlenme süresi 4-5 gün sürüyor. Cuma gecesi saat 03.00’te hastaneye gidiyorlar. Yengem farklı bir hastaneye sevk ediliyor ve hala tedavisi sürüyor. Amcam da orada kalp krizi geçiriyor. Daha sonra ikinci kalp krizini de geçirince hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. Amcam kaçak içkiden dolayı vefat etmiş” dedi.

Emniyetten kaçak içkiye karşı uyarı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depolara ve işyerlerine baskınlar düzenlemişti. Ekiplerin operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Bu arada emniyet birimleri, pet şişelerde, ne olduğu belli olmayan sıvıların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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