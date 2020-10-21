HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.
Ödemiş ilçesinde 10 Ekim tarihinde iddiaya göre, bir büfeden pet şişede sahte alkol satın alan Soner P. (25), alkolü tükettikten sonra fenalaştı. Titreme ve nefes almada zorlanma şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Soner P., tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Soner P.’nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberini alan yakınları ise yasa boğuldu.
Öte yandan Soner P.’ye sahte içki satan büfe işletmecisi A.G. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ölü sayısı 26’ya ulaştı
Ödemiş ilçesinde hayatını kaybeden Soner P.’nin ölümüyle beraber, İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiGaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YDS sonuçları açıklandı mı?YDS sonuçları açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu
15 yıldır "uyuyan prens" ilk kez parmaklarını oynattı
15 yıldır "uyuyan prens" ilk kez parmaklarını oynattı
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
Kocaeli'de fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Kocaeli'de fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
Balıkesir'de takla atan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Mersin'de dev operasyon! Brezilya'dan gelen gemide 220 kilo 'kokain' ele geçirildi
Mersin'de dev operasyon! 220 kilo 'kokain' ele geçirildi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.