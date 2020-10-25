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İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 33 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:42 | Son Güncelleme

İzmir’de sahte içki sebebiyle fenalaşan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir’de 33 oldu.Birçok ilde onlarca cana mal olan sahte içki, İzmir’de bir kişinin daha hayatını sona erdirdi.

İzmir’de sahte içki sebebiyle fenalaşan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir’de 33 oldu.
Birçok ilde onlarca cana mal olan sahte içki, İzmir’de bir kişinin daha hayatını sona erdirdi. Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde Betül Y., alkol almasının ardından rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Betül Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Betül Y.’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı da bu ölümle birlikte 33’e yükseldi.

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