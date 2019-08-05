İzmir'de, sahte para operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, esnafa sahte para vermeye çalışan S.A., yakalandı. S.A.'ya yapılan üst aramasında, cüzdanına ve ayakkabısının içine gizlediği 100 TL'lik 8 sahte banknot ele geçirildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüldür Çarşısı'ndaki esnafa sahte para vermeye çalışan 1 kişinin olduğu bilgisi üzere harekete geçti. Ekipler, şüpheli S.A.'yı çarşıya yakın bir yerde dolaşırken yakaladı. Şüpheliye yapılan üst aramasında, cüzdanının ve ayakkabısının içinde gizlediği, 100 TL'lik 8 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., jandarma komutanlığına götürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

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