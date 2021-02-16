İzmir’de sahte para operasyonu; 2 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte banknota ise el konuldu.

Menemen Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, ilçede piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen S.H. ve Z.E. adlı şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin ilçe dışından getirdikleri sahte paralarla, pazar yerinde karı koca gibi alışveriş yapıp parayı bozdurdukları belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve Uşak ilindeki ikamet ettikleri evlerindeki yapılan arama sonucunda şüphelilerden 200 lira, 100 lira ve 50 liralık banknotlar olmak üzere toplam 3 bin 300 lira sahte paraya el konuldu. Ayrıca mağdur dört ayrı pazar esnafından alınan ifade sonucunda da, para üstü olarak alındığı tespit edilen 900 liraya da yine ekipler tarafından el konuldu.

Sahte para ile sık sık dolandırıldıklarını ifade eden pazar esnafı, Menemen İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine yapılan titiz çalışmalardan dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.