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İzmir'de sahte şampuan operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi.

İzmir'de sahte şampuan operasyonu

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi.
Tire Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Akyol Caddesi'nde park halindeki otomobilde sahte şampuanlar bulunduğu bilgisine ulaştı. Dün öğle saatlerinde harekete geçen ekipler, otomabilde arama yaptı. Aramada, aracın bagajında, çeşitli markalarda 250 kutu şampuan bulundu. Pazarda el altından satılmak istendiği düşünülen şampuanlara el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin analize gönderileceği öğrenildi. Ayrıca 2 kişi hakkında, cezai işlem uygulandığını belirtti.

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İzmir'de sahte şampuan operasyonuİzmir'de sahte şampuan operasyonuİzmir'de sahte şampuan operasyonu

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