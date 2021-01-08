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  4. İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

08.01.2021 06:35 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

İzmir’in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçıldı.
Olay, gece saatlerinde İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak’tan Balçova yönü gitmekte olan Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki 33 CDE 73 plakalı Mercedes-Benz markalı saman yüklü TIR, 33 CDE 74 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı. Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlandı. Yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, samanların Konya’dan getirildiği ve Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.

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