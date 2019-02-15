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İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

İZMİR’in Çiğli ilçesinde yüzleri maskale iki kişinin sanayi bölgesinde yol kenarına bıraktığı poşet kısa süre sonra patladı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde yüzleri maskale iki kişinin sanayi bölgesinde yol kenarına bıraktığı poşet kısa süre sonra patladı. Şüpheliler yaya olarak kaçarken, olay yerine gelen ekiplerin çevrede yaptığı aramadı tuzaklanmış ikinci bir el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenirken 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından tuzaklanan EYP imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bu arada İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

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