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İzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Ulukent Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün akşam çıkan yangın, yandaki fabrikalara da sıçradı.

İzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesindeki Ulukent Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün akşam çıkan yangın, yandaki fabrikalara da sıçradı. 22 itfaiye aracıyla güçlükle söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanan olmazken, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Ulukent Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Telcioğlu, zararla ilgili kesin bilgi vermenin zor olduğunu belirterek, "Can kaybı ve yaralanan olmaması sevindirici. Birçok insanın işsiz kalması da bir o kadar üzücü. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.
Dün saat 21.00 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tesisteki malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. Yangın, otomotiv yedek parça, mobilya, plastik ve metal işleme tesislerine de sıçradı. Dumanların metrelerce havaya çıktığını gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen çok sayıda personel, 22 itfaiye aracı ile yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgeye Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da geldi. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtti.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ulukent Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Telcioğlu, tek tesellilerinin can kaybı ve yaralanma yaşanmaması olduğunu belirterek, "Maddi hasar konusunda tespit çalışmaları sürüyor, şu anda rakamsal olarak bir şey söyleyemeyiz. Toplamda, 600'er metrekareden 4, 500 ve 1000 metrekareden de 2 olmak üzere, toplamda 6 işletmede zarar söz konusu. İtfaiye personelimiz de özveriyle çalıştı, onlara da teşekkür ediyorum. Ancak plastik, naylon söndürmesi oldukça zor maddeler. Bu kış günlerinde birçok insanın işsiz kalmış olması üzücü. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

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İzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördüİzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördüİzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördüİzmir'de, sanayi bölgesindeki yangında 6 işletme zarar gördü

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