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"İzmir'de şarbon hastalığı vakasına rastlanmamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: - "İzmir'de 2018 yılında ne Kurban Bayramı öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şarbon hastalığı vakasına rastlanmamıştır" - "Şarbonla ilgili herhangi bir şüpheli hayvan bildirimi ya da hayvan karantinası söz konusu değildir"

İZMİR (AA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, kentte Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında herhangi bir şarbon hastalığı vakasına rastlanmadığı bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, medyada İzmir'de şarbon hastalığı vakalarının görüldüğüne yönelik iddiaların mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

"İzmir'de 2018 yılında ne Kurban Bayramı öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şarbon hastalığı vakasına rastlanmamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında yer alan şarbon haberleri üzerine İzmir il ve ilçe tarım müdürlüklerine şarbon ile alakalı birçok ihbar gelmiştir. Bu şikayetlerin büyük çoğunluğu etle temas eden kişilerin ellerinde ya da vücutlarının başka yerlerinde yaralar meydana geldiği, etlerde kokuşmaların ve renk değişikliklerinin olduğu yönünde gerçekleşmiştir.

Yapılan başvurular kapsamında bugüne kadar 51 adet numune alınmış ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne analiz için gönderilmiştir. İlgili Enstitü Müdürlüğünce yapılan analizler sonucunda hiçbir numunede şarbon hastalığı teşhis edilmemiştir.
Öte yandan İzmir'de, şarbonla ilgili herhangi bir şüpheli hayvan bildirimi ya da hayvan karantinası söz konusu değildir.
Ayrıca hastanelere başvuran hiçbir vatandaşımızda şarbon hastalığı tespit edilmemiştir."

Açıklamada, vatandaşların resmi kaynaklar haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenirken, yasal dayanağı olmadan mesnetsizce yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili gerekli adli ve hukuki işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü şarbon vakası

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