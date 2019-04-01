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İzmir'de seçim kutlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Tunç Soyer'in seçilmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Tunç Soyer'in kazanması, partililerce Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen CHP'liler, Türk ve parti bayrakları salladı, sloganlar atıldı, araç konvoyları oluşturuldu.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in demokrasinin kalesi olduğunu, büyükşehirler arasında parti olarak en çok oyu İzmir'de aldıklarını belirtti.

İzmirlilerle gurur duyduğunu dile getiren Soyer, şöyle konuştu:

"Hayatımın en büyük gururu İzmirli olmak. Her bir İzmirlinin bu şehirli olmakla gurur duyacağı bir kent yaratacağız. Herkes bu kentle daha çok gurur duyacak. Bunu hep beraber yapacağız. Bu rekor birlik ve beraberliğe verilen oyun rekorudur. İzmirli birlik ve beraberlikten yana oy kullanmıştır. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı. Bizler tohumuz. Bir gider bin geliriz. Gömdükçe daha çok geliriz. Göreceksiniz İzmir'den başlayan bu büyük değişim bütün Türkiye'yi arkasına alacak ve başka bir dünyaya taşıyacak. Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğine dair bir mesajdır İzmir'deki rekor."

İYİ Partiye de teşekkür eden Soyer, "Biliyorum ki Türkiye'ye demokrasi dersi veren CHP ile İYİ Parti ittifakı seçimden sonra da devam edecek. El ele, kol kola Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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