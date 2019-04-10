İzmir'de seçim sonuçlarına itirazlar

İZMİR (AA) - İzmir'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, oy tasnifi sırasında bazı sandık birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiği gerekçesiyle YSK'ye itirazda bulundu.

AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, kesin olmayan sonuçların açıklanmasından sonra bazı sandık seçim birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiğini fark ettiklerini, itiraz başvurularının ilçe ve il seçim kurulları tarafından reddedildiğini ifade etti.

Nart, YSK'ye itiraz başvurusunda bulunarak tespit ettikleri hataların düzeltilmesi talebinde bulunduklarını vurgulayarak, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Seçmenimizin hakkını yedirmemek için mücadelemiz devam edecek." dedi.

Öte yandan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre önde tamamlayan CHP'li aday Burak Oğuz da yaptığı açıklamada, 12 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak göreve başlayacağını açıkladı.

