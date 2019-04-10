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İzmir'de seçim sonuçlarına itirazlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, geçersiz oyların tutanaklara hatalı işlendiği iddiasıyla YSK'ye itiraz başvurusu yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, oy tasnifi sırasında bazı sandık birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiği gerekçesiyle YSK'ye itirazda bulundu.

AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, kesin olmayan sonuçların açıklanmasından sonra bazı sandık seçim birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiğini fark ettiklerini, itiraz başvurularının ilçe ve il seçim kurulları tarafından reddedildiğini ifade etti.

Nart, YSK'ye itiraz başvurusunda bulunarak tespit ettikleri hataların düzeltilmesi talebinde bulunduklarını vurgulayarak, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Seçmenimizin hakkını yedirmemek için mücadelemiz devam edecek." dedi.

Öte yandan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre önde tamamlayan CHP'li aday Burak Oğuz da yaptığı açıklamada, 12 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak göreve başlayacağını açıkladı.

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31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları AP Parti seçim sonuçlarına itiraz etti CHP Urla Belediye Başkan Adayı İ. Burak Oğuz

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