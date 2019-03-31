İzmir'de seçmen sandık başına gitti

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 3 milyon 252 bin 106 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 10 bin 200 sandıkta oy kullanmaya başladı.

İzmir İl Seçim Kurulu’nun verilerine göre, il genelinde toplamda 3 milyon 252 bin 106 seçmen bulunuyor. Kentte seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren 10 bin 200 sandıkta oy kullanmaya başladı. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve mahalle muhtarı seçecek olan vatandaşların seçime ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.

İzmir'de sağlık sorunu yaşayan seçmenler için seyyar sandık uygulaması, bu seçimlerde tekrarlanacak. Sağlık sorunu yaşayanlar için 43 seyyar sandık oluşturulacak. Öte yandan, Buca Cezaevi’nde 6, Aliağa Cezaevi’nde 7, Bergama Cezaevi’nde 1, Menemen ve Ödemiş Cezaevlerinde ise 2’şer tane olmak üzere toplamda 18 sandık kurulacak.

EN FAZLA SANDIK BUCA’DA

İzmir’de en fazla seçmen sayısına sahip ilçe olan Buca'da 364 bin 19 seçmen oy kullanacak. Seçmenler için bin 90 sandık kuruldu. Buca’yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar takip ediyor. Burada da toplamda bin 73 sandıkta oy verilecek. Seçmen sayısının en düşük olduğu ilçe Karaburun’da ise 9 bin 62 seçmen 36 sandıkta oy kullanıyor.